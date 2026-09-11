Лига чемпионов вернулась — и сразу устроила трехдневный футбольный марафон на любой вкус. Тут вам и яркие индивидуальные перформансы, и неожиданные герои, и первые сенсации. Старт нового евросезона точно не разочаровал.

В новом выпуске «Футбольного клуба» подробно разбираем главные события первого тура. Как Моуринью одержал победу над бывшим клубом? Кто стал главным героем «Ман Сити» в матче с «Порту»? Как стартовали в турнире «Барселона» и ПСЖ? Кто главный герой «Арсенала» прямо сейчас? Как проявил себя Алексей Батраков в дебютном матче ЛЧ за «Галатасарай»?

Все ответы – в новом выпуске «Футбольного клуба». Приятного просмотра!

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Ведущий выпуска:

Алексей Ярошевский

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