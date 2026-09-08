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Первый «Хоккейный разговор» в новом сезоне! В гостях — Никита Филатов. Один из самых ярких и прямолинейных хоккейных экспертов России возвращается, чтобы вместе со мной разобрать первые дни Фонбет Чемпионата КХЛ 2026/27.

Начнём с Нижнего Новгорода. Я только вернулся с тестового матча МХЛ на новой Volga Arena и поделюсь первыми впечатлениями от нового дома «Торпедо». Обсудим саму арену, старт нижегородцев с двух побед и состоявшийся обмен Егора Соколова.

Одна из главных тем — «Авангард». Омичи начали сезон с болезненного поражения 0:4, но куда серьёзнее результата выглядит очередная травма одного из ведущих хоккеистов — Майкла Маклауда. Ги Буше признался, что за 30 лет карьеры не помнит старта сезона с таким количеством травм ключевых игроков. Поговорим с Никитой о том, насколько серьёзно всё это может повлиять на «Авангард» и что теперь делать команде.

Отдельно — Дэниел Спронг и «Автомобилист». Уже летом вокруг нападающего возникала очень непростая история, а теперь появились первые показательные эпизоды непосредственно на льду. Я ещё тогда сделал прогноз, что Спронг не доиграет сезон в Екатеринбурге. У Никиты была своя информация о происходившем внутри команды — попробуем разобраться, что там происходит на самом деле и сможет ли Алексей Кудашов встроить Спронга в команду, которая хочет бороться за Кубок Гагарина.

Поговорим о московском «Динамо»: победа на Кубке мэра Москвы и два поражения на старте чемпионата. Обсудим первые впечатления от СКА, а затем пройдёмся по всей Лиге: кто приятно удивил в первые дни сезона, а от кого мы ожидали гораздо большего.

Будет и немного другой КХЛ. Новая телевизионная графика, новый гимн Лиги и новая песня сезона Валерия Бергвульфа «Победа за мной». Сравним её с «История плавит лёд» группы «Комната культуры» и узнаем мнение зрителей.

Ну и куда с Никитой Филатовым без инсайдов 😁 Что происходит на трансферном рынке, какие движения ещё возможны и что Никита слышал в последние дни?

В финале попробуем сделать несколько прогнозов на ближайшие матчи КХЛ.

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность делать для вас большие разговоры о нашем хоккее ❤️

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