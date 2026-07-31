В этом ролике мы посмотрим, что клубы РПЛ и бренды нам приготовили на сезон-2026/27. Как всегда – рассмотрим все детально и под микроскопом. В конце ролика вас ждет бонус. Проанализируем цены на джерси: у какого клуба самая дешевая, а у кого самая дорогая. Ну и еще немного пройдемся по качеству онлайн-магазов и количеству атрибутики. Есть сюрпризы. Будет интересно!

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