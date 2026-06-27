Ламин Ямаль пока не завелся | Испания - Уругвай 1:0
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Сборная Испании не осилила сборную Кабо-Верде в стартовом матче чемпионата мира 2026. Без Ламина Ямаль некому создавать моменты и реализовывать их.
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