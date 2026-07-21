Луис де ла Фуэнте поет, а сборная Испании его качает

Луис де ла Фуэнте поет, а сборная Испании его качает

Легенда Японии Нагатомо плачет после вызова на пятый ЧМ

Легенда Японии Нагатомо плачет после вызова на пятый ЧМ

Луис Энрике продемонстрировал скиллы игры с мячом на тренировке сборной

Луис Энрике продемонстрировал скиллы игры с мячом на тренировке сборной

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