#ЮВЕСТИ | Возрождение Нико Гонсалеза, трансферы Вольтемаде и Сарра, первые три тура Серии А!
Buona Giornata, signore e signori!
Сегодня в ролике поговорим про первые три тура Серии А, а также отдам долги за последние трансферы лета! Матч с Фрозиноне получился в одну калитку, но накидать туда ничего не получилось. С Пармой тяжелее из-за низкого блока, а с Миланом нас спас Гатти! А симптом один - плохая игра Коло Муани!
Другие мои ролики:
Мои соц.сети:
Tg:https://t.me/buonagiornata1897
Подробные правила рейтинга: https://docs.google.com/document/d/1gYapszEElJLKZMErlUQ843n13WhcrkEG9dj3YIfQFvg/edit?usp=sharing