Тодд — в «Ак Барсе», Костин — в ЦСКА, Пилипенко — в «Авангарде». А Яшкин так и не уехал. Почему? Новый выпуск по итогам дедлайна КХЛ: разложил по блокам то, что реально случилось в последние часы, что обсуждалось до самого конца и какие первые выводы можно сделать после закрытия трансферного окна. Отдельно — как юридически и по деньгам “собралась” история Пилипенко, зачем ЦСКА забрал Костина, и почему вокруг Яшкина получился тупик.

