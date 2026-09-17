Генеральный директор RCC Boxing Promotions, основатель Titov Boxing Promotions, главный отечественный промоутер, двигатель бокса в России — Герман Титов. За годы работы в боксёрской индустрии он сотрудничал с сильнейшими российскими боксёрами и помог выйти на мировой уровень Сергею Ковалеву, Руслану Проводникову, Дмитрию Пирогу, мне (Григорию Дрозду) и многим другим.

сотрудничество: diogenmiloslavov955@gmail.com