Михаил Борзыкин обсудил с Дай Ударить (https://t.me/daiudarit) последнюю трансферную движуху. «Спартак» покупает вратаря и вингера. Батраков бежит из «Локомотива». У Мостового большие проблемы в «Зените».

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