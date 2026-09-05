Через несколько дней начнется общий этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. В грядущем евросезоне у Матвея Сафонова есть шанс завоевать третий титул подряд и навечно закрепиться в истории мирового футбола. Впрочем, он уже в ней. Если не в мировой, то в российской точно.

До него всего четыре представителя России поднимали над головой трофей, о котором мечтает любой футболист. Предвкушая старт ЛЧ, рассказываем о каждом из них! О тех, кто покорил самую желанную вершину. Это очередной выпуск исторического цикла «Футбольного клуба». Поехали!

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Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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