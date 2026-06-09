Кто выиграет ЧЕМПИОНАТ МИРА?!
Чемпионат Мира уже совсем скоро.
Фавориты прежние: Франция, Аргентина, Испания, Англия, Германия, Бразилия, Португалия. Очень надеюсь, что этот ЧМ подарит нам матч Месси против Криштиану Роналду.
Посмотрим что приготовит Салах. Сможет ли Узбекистан приподнести сюрприз. Многое покажут Норвегия, Турция, Колумбия.
Михаил Горячев - комментатор АПЛ - на своем канале FootballMike прошел чемпионат мира 2026. Я сделал симуляцию всего турнира.
Обязательно переходите на канал, чтобы узнать кто же стал Чемпионом мира 2026.