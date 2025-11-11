Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! 15-й тур подошёл к концу, а вместе с ним и первая половина нашей любимой РПЛ.

Обсуждать все главные события Фёдор Смолов и Дмитрий Егоров будут вместе с обладателем Кубка и Сперкубка УЕФА Павлом Погребняком.

В этом выпуске:

· «СуперБалтика» Талалаева

· Проблемы «Динамо»

· Вопросы к «Зениту»

· «Локомотив» без Батракова

· Очередной скандал со Станковичем

Конкурс! Угадай точный счёт матча «Локомотив» – «Краснодар». Среди всех, кто верно напишет результат, мы случайным образом выберем одного победителя и подарим ему футболку с автографами легендарных футболистов.