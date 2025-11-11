SMOL FM 015.00 // Камбэк Погребняка в «Зенит»? / Доминация «Балтики» / Новый скандал со Станковичем
Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! 15-й тур подошёл к концу, а вместе с ним и первая половина нашей любимой РПЛ.
Обсуждать все главные события Фёдор Смолов и Дмитрий Егоров будут вместе с обладателем Кубка и Сперкубка УЕФА Павлом Погребняком.
В этом выпуске:
· «СуперБалтика» Талалаева
· Проблемы «Динамо»
· Вопросы к «Зениту»
· «Локомотив» без Батракова
· Очередной скандал со Станковичем
Конкурс! Угадай точный счёт матча «Локомотив» – «Краснодар». Среди всех, кто верно напишет результат, мы случайным образом выберем одного победителя и подарим ему футболку с автографами легендарных футболистов.