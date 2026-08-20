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OBLADAET – в гостях у Smol Talk!

В последнем летнем выпуске этого года Федя пообщался с самым спортивным рэпером России.

Назар написал первый трек благодаря теннису, профессионально играл в сквош, какое-то время кайфовал от футбола и даже коллабился с «Зенитом», а в последние несколько лет развивал свою баскетбольную команду!

В этом подкасте мы поговорили о развитии медиаспорта, эволюции тенниса, силе падела и энергии баскетбола. А на десерт прошлись по важным вехам развития музыкальной индустрии и планам Назара в творчестве