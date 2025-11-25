Сегодняшний матч на легендарном "Олд Траффорд" стал настоящим шоком для всех поклонников "Красных дьяволов". МЮ в рамках 12 тура АПЛ принимал неуступчивый Эвертон, и, к сожалению для болельщиков Манчестер Юнайтед, этот поединок закончился болезненным домашним поражением. В этом видео вас ждет подробный МЮ - Эвертон обзор от очевидца событий, который передаст всю атмосферу матча, эмоции трибун и, конечно же, проанализирует ключевые моменты. Не пропустите наш репортаж с места событий, где мы разберем, как так получилось, что МЮ - Эвертон завершился в пользу гостей, и что привело к такому результату в этой важной игре премьер-лиги. С вами, как всегда, комментатор Михаил Горячев и канал FootballMike!