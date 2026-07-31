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Рыбалка закончилась: ХК «Сибирь» вышла из отпуска!
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Антон Косолапов отлично провёл лето и порыбачил, но 1 августа – выход «Сибири» из отпуска!
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