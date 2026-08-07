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ЗЕНИТ — РОДИНА: пресс-конференция перед матчем
Футбол
Родина
ФК «Зенит»
+4
Сергей Семак и Роман Вега — о первой в истории встрече с московской «Родиной».
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