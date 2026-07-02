ТРЭШТОКЕРЫ - честный, мужской подкаст о хоккее, где нет цензуры, а ведущие Богдан Киселевич и Марк Верба залезут под кожу абсолютно каждому гостю.

В первом эпизоде легенда российского хоккея и КХЛ Вадим Шипачев честно рассказал о своей долгой карьере, почему не получилось в НХЛ, вспомнил лучшие этапы свой карьеры и лучших партнеров. Поделился ощущениями от сезонов в Минске и рассуждал на тему возвращения сборных на международную арену. Бросок Овечкина, переход из Северстали, идеальный дуэт с Панариным - все это в первом выпуске подкаста «ТРЭШТОКЕРЫ»