Чемпионат Мира по футболу 2026 набирает обороты.

Ждем новые матчи ЧМ. И главный в одном из них Бразилия сыграет с Марокко. Что придумаем Анчелотти? Зарешают ли Винисиус и Рафинья?!

Опытая Швейцария собирается укатать Катар в первом туре.

Испытает ли Шотландия сложности против Гаити?

Австралия и Турция обещают выдать еще один классный матч.

Забирайте подарок от меня и ББ: https://t.me/footballmike/3492

Михаил Горячев -комментатор АПЛ - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.