Бразилия - Марокко, Катар - Швейцария, Гаити - Шотландия, Австралия - Турция. Чемпионат мира 2026
Чемпионат Мира по футболу 2026 набирает обороты.
Ждем новые матчи ЧМ. И главный в одном из них Бразилия сыграет с Марокко. Что придумаем Анчелотти? Зарешают ли Винисиус и Рафинья?!
Опытая Швейцария собирается укатать Катар в первом туре.
Испытает ли Шотландия сложности против Гаити?
Австралия и Турция обещают выдать еще один классный матч.
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