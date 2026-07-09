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Плавание день 3 | Всероссийская летняя Универсиада
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Плавание
Всероссийская летняя универси...
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sports.ru/aquatics/discipline/swimming/
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