Торрес забрал седьмой номер у Роналду | Испания - Португалия 1:0
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Сборная Испании обыграла сборную Португалии в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в 1/4 финала, где сыграет против победителя пары Бельгия - США.
Криштиану Роналду завершил выступление на турнире.
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