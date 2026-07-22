Прямой эфир «Хоккейного разговора» с Михаилом Зислисом.

Обсудим главные события последних дней в КХЛ: переход Александра Барабанова в «Автомобилист» и статус самого высокооплачиваемого игрока следующего сезона, назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо», переход Ивана Просветова в «Авангард» и громкий контракт Дмитрия Яшкина с «Шанхайскими Драконами».

Отдельно поговорим о словах Барабанова о том, почему решение о будущем нужно было принимать заблаговременно, первом опыте Сергея Брылина в роли главного тренера на таком уровне, контракте с минским «Динамо» по схеме «2+1» и других новостях и трансферах КХЛ.