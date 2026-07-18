#чемпионатмира #чм #чм2026

Чемпионат мира по футболу 2026 заканчивается двумя матчами. Оба с приставкой супер, но только разные значимости. Франция и Англия к сожалению для себя сыграют только за 3 место. Испания вынесла французов в одну калитку, а Аргентина забрала подарок, который ей подарила Англия и Томас Тухель.

Будут ли в этом мачте играть лидеры команд Кейн и Мбаппе? Или же тренеры дадут поиграть резервистам. Как бы то ни было - это предпоследняя игра ЧМ.

Забирайте подарок от меня и ББ: https://t.me/footballmike/3492

Михаил Горячев - футбольный комментатор - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.