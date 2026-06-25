00:56

Жена Месси никому не отказала в фото во время матча сборной Аргентины

00:59

На «Кто хочет стать миллионером» задали вопрос про чемпионаты мира

00:16

Девушки из Бразилии показали, как болеют за свою сборную 🔥

00:28

Сборная Бразилии показала, как Неймар забивает Шотландии – пока еще в фифе!

00:56

Златана признали лучшим работником месяца на Fox Sports

00:16