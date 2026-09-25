ТОП 10 Лучших трансферов в дедлайн
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Трансфер Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» успели зарегистрировать всего за несколько минут до закрытия окна. Сделка едва не сорвалась из-за махинаций «Монако» с трансфером Камара: из-за сорвавшейся покупки лондонцы могли забанить переход Энцо, но – на счастье болельщиков горожан – делать этого не стали.
В новом «ТОП-10» вспоминаем самые яркие и удачные трансферы на флажке: Роналдо, Руни, Суарес, Озил и других звёзд, чьи переходы оформили в последние часы дедлайна!
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