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В этом ролике заценим все комплекты команд Лиги чемпионов. Посмотрим, чем удивили экипировщики перед стартом самого престижного европейского турнира. Узнаем, представители какого чемпионата самые модные, составим рейтинг форм.

На рынке форм турнир захватила большая тройка. Adidas работает сразу с 12 командами, у Nike и Puma – по семь. В сумме целых 26 из 36 участников – больше 72% рынка! Еще три клуба у Castore, два у New Balance. Hummel, EA7, Jako, Joma и Diadora получили по одному представителю. Всего в ЛЧ – десять производителей. И да, я тоже офигел, что Diadora еще делает футбольную форму. Поехали изучать!

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