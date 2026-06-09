#ТФ378: Деградация и смерть | Сказка и ГСО | ЧМ и Зенит | Карпукас и Барриос
ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире!
- Валерия Карпина намедни спросили почему в сборной большая текучка кадров, а главный тренер не согласился. Правильно ли построен процесс в сборной и кто будет играть, если нас уже завтра вернут на международную арену?
- В четверг начинается чемпионат мира по футболу. Впервые он будет проходить в формате фестиваля, а как по-другому назвать турнир с 48 участниками? Мы точно знаем какие матчи пропустит Игонин, а ГСО расскажет почему от американского турнира выиграет «Зенит»
Эксперты:
Геннадий Орлов
Алексей Игонин
Темы:
= Сборная России по футболу продолжает проводить товарищеские матчи и не оставляет болельщиков равнодушными. Мы переживали, а Карпину оказывается не нужен костяк команды.
= Чемпионат мира на старте. Футбольный фестиваль, где будет всё. Прогнозы от наших экспертов и честный взгляд на любопытные цифры вопроса натурализации.
= Энрике уйдёт, а Карпукас не нужен. Они такие разные, но в огненном комментарии ГСО эти игроки вместе.