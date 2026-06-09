ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире!

- Валерия Карпина намедни спросили почему в сборной большая текучка кадров, а главный тренер не согласился. Правильно ли построен процесс в сборной и кто будет играть, если нас уже завтра вернут на международную арену?

- В четверг начинается чемпионат мира по футболу. Впервые он будет проходить в формате фестиваля, а как по-другому назвать турнир с 48 участниками? Мы точно знаем какие матчи пропустит Игонин, а ГСО расскажет почему от американского турнира выиграет «Зенит»

Эксперты:

Геннадий Орлов

Алексей Игонин

Темы:

= Сборная России по футболу продолжает проводить товарищеские матчи и не оставляет болельщиков равнодушными. Мы переживали, а Карпину оказывается не нужен костяк команды.

= Чемпионат мира на старте. Футбольный фестиваль, где будет всё. Прогнозы от наших экспертов и честный взгляд на любопытные цифры вопроса натурализации.

= Энрике уйдёт, а Карпукас не нужен. Они такие разные, но в огненном комментарии ГСО эти игроки вместе.