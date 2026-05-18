В этом ролике перенесемся в 2014 год – в Бразилию. Это страна, где футбол – это не просто игра, а часть национальной идентичности. Самая титулованная сборная, десятки великих игроков, шумные болельщики. В 2014-м чемпионат мира во второй раз в истории прошел на территории Бразилии. И надо признать, получился он одним из самых запоминающихся. Сегодня вспомним великий гол ван Перси, неудачи команды Фабио Капелло, грандиозный разгром в Белу-Оризонти, зубы Луиса Суареса, а также футболиста сборной Коста-Рики Елицина.