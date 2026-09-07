Баннер фанатов Црвены Звезды против Даку

Баннер фанатов Црвены Звезды против Даку

Фанаты Црвены Звезды прогнали игроков в раздевалку

Фанаты Црвены Звезды прогнали игроков в раздевалку

Адский туннель «Црвены Звезды» и сборной Сербии

Адский туннель «Црвены Звезды» и сборной Сербии

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