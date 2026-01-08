Новый гость подкаста — Андрей Ватутин! Президент баскетбольного ЦСКА — самого титулованного клуба страны. После того как Андрей пришёл в команду, ЦСКА четыре раза выигрывал Евролигу и двенадцать раз поднимал титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

Поговорили с опытным и успешным менеджером о деньгах и трудностях в их поиске, контрактах и беззащитности клубов, о молодёжи и конкуренции с медиабаскетом.

Ну и, конечно, повспоминали всякого.

Скорее включай новый выпуск!