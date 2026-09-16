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Провожаем на заслуженный отдых легенд и просто известных футболистов, которые ушли из большой игры в этом календарном году. Это уже вторая подборка футбольных пенсионеров-2026, чья карьера официально закончена. Снова накопилась целая десятка. Аспиликуэта, Милнер, Касорла и другие любимцы. Приятного просмотра!

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