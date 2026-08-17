Английский Акцент возвращается с летнего отдыха! Александр Симбирский, Виталий Мягкий и Кирилл Бельский встретились и поговорили о том, какие интересные сюжеты и сюрпризы таит в себе новый сезон АПЛ. Получилось обстоятельно, но при этом не душно.

Квиз от Английского Акцента в Москве: https://t.me/accentquiz/99

Телеграм канал Александра Симбирского: https://t.me/simbirskiy_football_tears

Телеграм канал Виталия Мягкого: https://t.me/soitsfootball

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00:00:00 - Тизер

00:00:54 - Привет!

00:02:20 - Ковентри Сити: новое пришествие Фрэнка Лэмпарда в АПЛ

00:15:48 - Ипсвич: трактористы снова в Премьер-лиге, чего от них ждать?

00:23:45 - Халл Сити: смогут ли тигры сотворить сенсацию и остаться в Премьер-лиге вопреки всем прогнозам

00:33:15 - Тоттенхэм идёт в смутное будущее под руководством Де Дзерби. Это будет как минимум интересно!

00:44:11 - Прогнозы на чемпиона Премьер-лиги

00:45:26 - Арсенал - главный фаворит сезона. Что может помешать канонирам?

00:54:59 - Челси снова в реанимации. Справится ли Хаби Алонсо с очень сложным пациентом

01:12:23 - Манчестер Сити: есть ли жизнь после Гвардиолы

01:24:46 - Манчестер Юнайтед: какие новые трюки покажет нам Майкл Каррик?

01:35:13 - Какой Ливерпуль выстроит Ираола?

01:44:49 - Астон Вилла без Тилеманса, но всё ещё с Эмери - что дальше?

01:49:49 - Проект Ньюкасла под большим вопросом

01:55:23 - Гласнер покинул Кристал Пэлас и ушел к Маринакису. Что ждать от орлов и лесников?

01:59:16 - Марко Розе сделает из Борнмута английскую Боруссию? А какие новости у Брайтона?

02:01:32 - Фулхэм - новая маленькая Испания в Лондоне

02:05:25 - Какие аргументы к новому сезону есть у Брентфорда

02:08:44 - Амбиции Эвертона и средства их осуществления

02:11:21 - Сможет ли Лидс сделать шаг вперед?

02:13:43 - Главные претенденты на вылет