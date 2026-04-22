Милан Моренков — юный любитель футбола из Ленинградской области. Он растет без родителей и находится под опекой бабушки, но, несмотря на жизненные обстоятельства, остается удивительно сильным и по-настоящему увлеченным футболом. У Милана была заветная мечта — попробовать себя в качестве игрока сине-бело-голубых, и недавно мы вместе с глобальным партнёром её исполнили!

Встреча с Анатолием Тимощуком, экскурсия по базе и тренировка с командой — день, который Милан запомнит навсегда 💙

Смотрим, как это было!