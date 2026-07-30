ТОП 10 Трансферов мечты 2026
Проект с Александром Овечкиным от наших друзей: https://t.me/fonbet_official/38541
Киперы Возинья и Орландо Хиль потрясающе проявили себя на ЧМ! Первому перформанс на мундиале уже помог найти команду: вратарь Кабо-Верде стал игроком чилийского «Коло-Коло». Вторым же уже интересуются европейские клубы: МЮ, «Бавария», «Ювентус», «Лацио», «Вильярреал» и другие. Так что будет неудивительно, если Хиль, еще пару лет назад игравший во втором дивизионе Парагвая, переедет в топ-лигу.
Но есть этим летом трансферные загадки и любопытнее. Перейдет ли Родри в итоге в «Реал»? Правда ли «Арсенал» для Винисиуса – отличный вариант? Какой клуб подойдет Альваресу? В нашем ежегодном «ТОП 10 Трансферов мечты» Саня Журавлев рассуждает о переходах этого лета, которые потенциально могут стать прорывными. Как для игроков, так и для клубов.
TG Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
TG МЯЧа: https://telegram.me/myachPRO
TG МЯЧ RU: https://telegram.me/myachrus
YT МЯЧ RU: https://www.youtube.com/@myach_ru
TG-игры от МЯЧа: https://telegram.me/myach_games_bot
Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/
Больше контента в наших соц. сетях:
МЯЧ Show: https://www.youtube.com/@myachshorts
МЯЧ Contento: https://www.youtube.com/@myach_contento
МЯЧ RU: https://www.youtube.com/@myach_ru
Twitch: https://www.twitch.tv/myachpro
Telegram: https://telegram.me/myachPRO
Telegram про российский футбол: https://telegram.me/myachrus
Личный Telegram Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
Telegram МЯЧ Family: https://telegram.me/myachfamily
Сайт: https://myach.pro/
ВК: https://vk.com/myachpro
TikTok: https://vm.tiktok.com/J1yYAyh/
Rutube: https://rutube.ru/channel/23855868/
Sports: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/myach
MAX: https://max.ru/myach
MAX МЯЧ RU: https://max.ru/myachrus
Монтаж: https://vk.com/venastudio
#мячproduction #топ10 #трансферы