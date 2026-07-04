Месси в шоке от Кабо-Верде / Роналду скоро вылетит / Кейн тащит Англию | АиБ – Обзор ЧМ

Месси в шоке от Кабо-Верде / Роналду скоро вылетит / Кейн тащит Англию | АиБ – Обзор ЧМ

Обзор 3 тура. Аргентина и Франция - топ! Англия, Германия, Португалия - есть вопросы.

Обзор 3 тура. Аргентина и Франция - топ! Англия, Германия, Португалия - есть вопросы.

08:44