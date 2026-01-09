Жизнь современного футболиста состоит не только из тренировок и матчей. Важно следить за собственным имиджем в медиа – ведь на тебя смотрят миллионы болельщиков 👀

Вместе с Сашей Гинер смотрим контент наших парней в соцсетях и говорим о том, насколько выстраивание личного бренда ответственное и полезное дело для футболиста и его клуба 🙌🏻

Начнем с Луки, который рассказал про танец с фанатами под «Руки Вверх!», съемку в рекламе Nike, детское фото с Акинфеевым и многое другое