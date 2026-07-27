#КХЛ #КХЛЗДЕСЬ #Хоккей

Это новый выпуск шоу – «КХЛ ЗДЕСЬ», посвящённый памяти Сергея Наильевича Гимаева. Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Сергеевич Гимаев и Кирилл Корнилов вспомнили самые яркие истории, связанные с легендарным хоккеистом, тренером, экспертом и комментатором.

Как Сергей Гимаев оказался на телевидении? Почему его уважали абсолютно все – от игроков до журналистов? Как он готовился к эфирам и чем поражал коллег? Какие байки вспоминает Леонид Вайсфельд? Как Сергей Наильевич поддерживал молодых комментаторов? Как он относился к работе, спорту и жизни? Что происходило за кадром легендарных трансляций? Какой совет он дал сыну перед телевидением? И какие истории до сих пор остаются самыми любимыми у его друзей и коллег?

В этом выпуске – тёплые воспоминания, редкие истории, юмор, атмосфера хоккея и искренний разговор о человеке, который навсегда останется одной из главных фигур российского хоккея.