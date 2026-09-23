Флик нашел победную формулу для «Барселоны»
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«Барселона» Ханси Флика идеально начала сезон, однако не все так гладко. Есть моменты, которые могут испортит впечатление.
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00:00 - Эд
00:41 - Уязвимости «Барселоны»
04:57 - Изменения в обороне
09:31 - Атака стала лучше
16:11 - «Севилья» нашла решение
19:31 - Педри и Родри
24:01 - Куда Де Йонга?
26:37 - И снова оборона
28:31 - Ламин Ямаль и Рафинья
31:15 - Что с угловыми?
32:31 - Сборные
35:01 - Команды способные конкурировать с «Барсой»
36:37 - У Моуриньо есть шансы?
43:35 - Золотой Мяч
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