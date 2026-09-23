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«Барселона» Ханси Флика идеально начала сезон, однако не все так гладко. Есть моменты, которые могут испортит впечатление.

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00:00 - Эд

00:41 - Уязвимости «Барселоны»

04:57 - Изменения в обороне

09:31 - Атака стала лучше

16:11 - «Севилья» нашла решение

19:31 - Педри и Родри

24:01 - Куда Де Йонга?

26:37 - И снова оборона

28:31 - Ламин Ямаль и Рафинья

31:15 - Что с угловыми?

32:31 - Сборные

35:01 - Команды способные конкурировать с «Барсой»

36:37 - У Моуриньо есть шансы?

43:35 - Золотой Мяч

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