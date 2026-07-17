5 ПРИЧИН в финале ЧМ победит Испания / Аргентина
#мячproduction #чемпионатмира #5причин
Финал Чемпионата мира уже в это воскресенье! Жесткая и характерная Аргентина встретится с хитрой и гибкой Испанией, которая может задавить соперника даже без гениальных перформансов от своих атакующих игроков.
В новом выпуске «5 Причин» Саня Журавлев объяснил, почему Кубок мира может поднять Испания. Денис Алхазов же отстаивал честь Аргентины. Обязательно зацените их аргументы и голосуйте в опросе в нашем TG: https://t.me/myachPRO
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#мячproduction #чемпионатмира #5причин