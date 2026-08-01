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«Барса» проиграла первый матч предсезонки в Англии, однако смогли выделиться некоторые футболисты молодежи.

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00:00 - Начало

00:11 - Шанс молодым

10:33 - Только 3 варианта

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