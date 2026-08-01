Хамза удивил не больше всех | Барселона - Бирмингем 2:2 (3:2 пен)
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«Барса» проиграла первый матч предсезонки в Англии, однако смогли выделиться некоторые футболисты молодежи.
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00:00 - Начало
00:11 - Шанс молодым
10:33 - Только 3 варианта
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