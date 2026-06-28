Поговорим о плей-офф ЧМ и простимся с вылетающими. Сетка почти готова, есть сенсации и понятные фавориты.

Ночью сыграют Англия, Хорватия, Португалия, Колумбия и Аргентина. Приходите на стрим обсудить групповой этап ЧМ, сверить ожидания от плей-офф и фаворитов турнира (у Месси легкая сетка?). Прощаемся с Уругваем Марсело Бьелсы и восхищаемся сенсацией Кабо-Верде и Возиньи. Подключайтесь в лайве с интересными вопросами и тонкими замечаниями!