Выиграть джерси Юве-2001 можно тут: https://t.me/pgorodnitskiy/26388

Джерси Рауля – тут: https://t.me/pgorodnitskiy/26547

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=tS52K9pkHVE

Сегодня прощаемся с пухляшом, культовым кипером, коллекционером кубков и другими заслуженными деятелями.

Подписывайтесь, бейте в колокол.

По рекламе: pgorodnitskiy@gmail.com

Таймкодики:

00:00 – Завершили? Продолжаем

0:27 – Никлас Зюле

4:44 – Чиро Иммобиле

8:08 – Лукас Подольски

12:17 – Оскар

15:16 – Дивок Ориги

20:11 – Эшли Янг

23:36 – Гильермо Очоа

Письмо Ориги: https://www.sports.ru/football/blogs/3411286.html

Канал про денежки: https://t.me/poluchkamag

Здесь можно послушать подкасты. Бусти: https://boosty.to/pgorodnitskiy

Вечные видео в телеграме: https://t.me/eternalvideos

Смотреть с телевизора можно тут: https://vk.com/pgorodnitskiy

У меня на канале регулярно выходят обзоры европейского футбола, а еще вечные выпуски о культовых футболистах, тренерах и командах. Роналду в МЮ, Роналду в Реале, Роналду в Ювентусе, бразилец Роналдо, Месси, Моуринью, Анчелотти, Суарес и Неймар – подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить.

#АПЛ #Ливерпуль #Челси