Толстяк, богач и король. Завершили карьеру-2026 [часть 2]
Выиграть джерси Юве-2001 можно тут: https://t.me/pgorodnitskiy/26388
Джерси Рауля – тут: https://t.me/pgorodnitskiy/26547
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=tS52K9pkHVE
Сегодня прощаемся с пухляшом, культовым кипером, коллекционером кубков и другими заслуженными деятелями.
Подписывайтесь, бейте в колокол.
По рекламе: pgorodnitskiy@gmail.com
Таймкодики:
00:00 – Завершили? Продолжаем
0:27 – Никлас Зюле
4:44 – Чиро Иммобиле
8:08 – Лукас Подольски
12:17 – Оскар
15:16 – Дивок Ориги
20:11 – Эшли Янг
23:36 – Гильермо Очоа
Письмо Ориги: https://www.sports.ru/football/blogs/3411286.html
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У меня на канале регулярно выходят обзоры европейского футбола, а еще вечные выпуски о культовых футболистах, тренерах и командах. Роналду в МЮ, Роналду в Реале, Роналду в Ювентусе, бразилец Роналдо, Месси, Моуринью, Анчелотти, Суарес и Неймар – подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить.
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