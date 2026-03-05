Шанхай, KHL World Games. Поговорил с главным тренером «Сибири» Ярославом Люзенковым перед матчем в Китае: как команда держит давление в гонке, как пережили паузу, почему главная проблема — не забивали, и что поменяли в работе над атакой. Плюс про вынесенный матч и логистику: «какая разница где играть — хоть на озере, нам сейчас реально нужно брать очки». И деталь, которая важна по игре: здесь площадка больше стандартной — значит, больше контроля шайбы и терпения.

