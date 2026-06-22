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Египет радуется первой победе на ЧМ
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Чемпионат мира по футболу FIFA...
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Источник: соцсети сборной Египта
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