Ливерпуль проиграл Сити 2 раз за 22 матча. Манчестер Сити увозит важнейшую победу с Энфилда, а Ливерпуль отпускает Челси и МЮ от себя. 25 тур АПЛ закончился очень красиво.

Очередной невероятный штрафной от Собослаи не принес победы.

Михаил Горячев на своем канале FootballMike подготовил эмоциональный обзор матча. Судья стал главный фигурой - давайте разбираться в его решениях. Таблица АПЛ стала для Ливерпуля еще более сложной, а Манчестер Сити продолжает гонку за Арсеналом.

Английская Премьер-Лига во всей красе. Обсуждаем голы и лучшие моменты игры.

#апл #ливерпуль #сити #ливерпульсити #футбол #премьерлига #собослаи