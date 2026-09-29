Вашему вниманию – пилотный выпуск подкаста ХК «Сибирь» с участием руководителя селекционной службы Сергея Широкова, премьера НОВАТа Никиты Ксенофонтова и ведущего Юрия Землянова.

В этом выпуске герои провели параллели между жизнь хоккеиста и артистом театра, а если чуть приоткрыть тайну – нашли очень много общего в спортивном и творческом пути!

Обязательно досмотрите до конца – ведь там вас ждёт конкурс! Мы выберем два лучших комментария, одному победителю подарим 2 билета на матч «Сибирь» - «Салават Юлаев» 7 октября, а другой получит 2 билета на балет «Анюта» 8 октября, в котором Никита исполнит главную роль!