Рафинья делает разницу | Барселона - Севилья 3:1
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«Барса» обыграла «Севилью» и выдала идеальный старт в Ла Лиге перед перерывом на матчи сборных. Рафинья снова отметился хет-триком.
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00:00 - Начало
00:11 - Разные составы Флика
02:45 - Гордон сдал
04:39 - Пересменка
07:21 - Рафинья монстр
10:11 - Прекрасный старт
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