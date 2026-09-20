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«Барса» обыграла «Севилью» и выдала идеальный старт в Ла Лиге перед перерывом на матчи сборных. Рафинья снова отметился хет-триком.

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00:00 - Начало

00:11 - Разные составы Флика

02:45 - Гордон сдал

04:39 - Пересменка

07:21 - Рафинья монстр

10:11 - Прекрасный старт

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