ХЕТ-ТРИК ПАЛМЕРА И СКРОМНЫЙ ВТОРОЙ ТАЙМ! Вулверхэмптон - Челси (1:3) Обзор матча
Футбол
Тактика / Аналитика
Челси
+4
Обзор матча АПЛ Вулверхэмптон 1-3 Челси. 7.02.2026
24:27
ВОЛКИ ВЕРНУЛИСЬ? Вулверхэмптон - Челси. Превью матча
15:22
Фэйл Арсенала и Ливерпуля, важные победы МЮ и Челси. Обзор тура от комментатора АПЛ.
21:40
ПОВЕЗЛО? Челси - Брентфорд (2:0). Обзор матча
21:58
ДИСЦИПЛИНА И МОЛОДОСТЬ НЕСОВМЕСТИМЫ? Фулхэм - Челси (2:1) Обзор матча
11:59
ВТОРОЙ МАТЧ МАКФАРЛЭЙНА! Фулхэм - Челси. Превью матча
28:49
БЕЗ ЭНЦО НО С ЭНЦО! Манчестер Сити - Челси (1:1). Обзор матча