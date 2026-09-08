НОВЫЙ ГЕРОЙ: АРТЁМ КАРПУКАС
«Зенит-ТВ» и Газпромбанк представляют новый эпизод шоу о новичках сине-бело-голубых!
Новый герой рубрики — Артём Карпукас!
Конкурс от Газпромбанка и Зенита — здесь: https://vk.ru/zenit?w=wall-16824047_5508304
«Зенит» х Газпромбанк
Лучшее создается вместе!
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