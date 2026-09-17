Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр

Оракул: КХЛ – https://t.me/hockeyishere/422

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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором обсуждаем Континентальную хоккейную лигу и иногда делимся историями

На этот раз Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Сергей Гимаев рассказывают, как они смотрят хоккей и на что обращают внимание

Михаил Зислис объясняет, почему на матчах ЦСКА постоянно смотрит в телефон, за какую команду он болеет и как ждёт каждый понедельник для записи программы ЗДЕСЬ КХЛ

Леонид Вайсфельд рассказывает, что лучше всего совмещать просмотр хоккея с походом в баню или смотреть из ложи

Сергей Гимаев утверждает, что не может смотреть повторы игры со своим участием и всё реже при просмотре старается думать о том, как он бы сыграл в разных моментах, а больше старается разобрать игровую ситуацию, чтобы дать точную оценку

Владимир Гучек неожиданно открыл тайну, что ему, как комментатору, нравятся игры со счётом 2:1 или 1:0 - это значит, что команды сыграли по заданию, а накал страстей в таких играх бывает гораздо выше, чем в других играх

Приятного просмотра! Пишите в комментариях, а как вы смотрите хоккей и что вы хотите слышать от комментаторов во время трансляций?

00:00 - О чём будет выпуск?

01:24 - Лайфхак в просмотре хоккея от Леонида Вайсфельда

05:10 - Как смотрел хоккей Пётр Ильич

11:55 - Болельщики смотрят хоккей одинаково, а вот специалисты по-разному

18:20 - Мне интересно, как действуют игроки

21:35 - Дико не нравится делать прогнозы

26:23 - Никогда не была на хоккее, пришла бухгалтером и стала главной фанаткой

28:00 - Я вообще не могу смотреть на свои игры

30:30 - Для просмотра игры лучше выбирать середину стадиона, а для эмоций у стекла

33:55 - Для комментатора очень много зависит от видеоряда

38:38 - Озерова от эфиров отстранили зрители

42:00 - Пять минут Сергея Гимаева. Что хотят слышать зрители?

46:50 - Байка Вайсфельда

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