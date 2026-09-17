Баня, стадион, ложа и телефон, делимся лайфхаками, как смотреть хоккей? | ЗДЕСЬ КХЛ
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Оракул: КХЛ – https://t.me/hockeyishere/422
Самый стильный мерч тут – https://clck.ru/3TBHDN
Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором обсуждаем Континентальную хоккейную лигу и иногда делимся историями
На этот раз Владимир Гучек, Михаил Зислис, Леонид Вайсфельд и Сергей Гимаев рассказывают, как они смотрят хоккей и на что обращают внимание
Михаил Зислис объясняет, почему на матчах ЦСКА постоянно смотрит в телефон, за какую команду он болеет и как ждёт каждый понедельник для записи программы ЗДЕСЬ КХЛ
Леонид Вайсфельд рассказывает, что лучше всего совмещать просмотр хоккея с походом в баню или смотреть из ложи
Сергей Гимаев утверждает, что не может смотреть повторы игры со своим участием и всё реже при просмотре старается думать о том, как он бы сыграл в разных моментах, а больше старается разобрать игровую ситуацию, чтобы дать точную оценку
Владимир Гучек неожиданно открыл тайну, что ему, как комментатору, нравятся игры со счётом 2:1 или 1:0 - это значит, что команды сыграли по заданию, а накал страстей в таких играх бывает гораздо выше, чем в других играх
Приятного просмотра! Пишите в комментариях, а как вы смотрите хоккей и что вы хотите слышать от комментаторов во время трансляций?
00:00 - О чём будет выпуск?
01:24 - Лайфхак в просмотре хоккея от Леонида Вайсфельда
05:10 - Как смотрел хоккей Пётр Ильич
11:55 - Болельщики смотрят хоккей одинаково, а вот специалисты по-разному
18:20 - Мне интересно, как действуют игроки
21:35 - Дико не нравится делать прогнозы
26:23 - Никогда не была на хоккее, пришла бухгалтером и стала главной фанаткой
28:00 - Я вообще не могу смотреть на свои игры
30:30 - Для просмотра игры лучше выбирать середину стадиона, а для эмоций у стекла
33:55 - Для комментатора очень много зависит от видеоряда
38:38 - Озерова от эфиров отстранили зрители
42:00 - Пять минут Сергея Гимаева. Что хотят слышать зрители?
46:50 - Байка Вайсфельда
#КХЛ #ЗДЕСЬКХЛ #Хоккей #МихаилЗислис #ЛеонидВайсфельд #СергейГимаев #ВладимирГучек #ХоккейныеИстории #Комментаторы #ИсторияХоккея