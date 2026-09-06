Феномен Бекхэма в Мадриде. Как «Реал» выбрал миллион маек вместо титулов
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Это пилотный выпуск новой рубрики «Феномен джерси», где мы будем искать одну винтажную футбольную майку, восстанавливать её своими руками и через неё возвращаться в сезон, команду или футбольную эпоху, частью которой она была.
Начинаем с домашней формы «Реала» сезона 2003/04 — первого мадридского сезона Дэвида Бекхэма и пика первых Галактикос. У нас бюджет €50 и задача найти экземпляр, который ещё можно спасти, а параллельно вспомить, как Бекхэм оказался в Мадриде, зачем Пересу понадобилась ещё одна суперзвезда, почему футболки стали для «Реала» важнее Макелеле и как команда, опережавшая всех на восемь очков, закончила чемпионат четвёртой.
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